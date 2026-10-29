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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: China International Travel Service A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
China International Travel Service A wird sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,457 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 107,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,220 CNY erwirtschaftet wurden.
China International Travel Service A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,18 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,71 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,24 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 1,73 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 54,09 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 53,68 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu China International Travel Service Corporatiopn (A)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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