Ausblick: China International Travel Service A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

China International Travel Service A wird sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,457 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 107,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,220 CNY erwirtschaftet wurden.

China International Travel Service A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,18 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,71 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,24 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 1,73 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 54,09 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 53,68 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net