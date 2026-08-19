China International Travel Service a Aktie 10565179 / CNE100000G29
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: China International Travel Service A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
China International Travel Service A wird am 20.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,476 CNY aus. Im letzten Jahr hatte China International Travel Service A einen Gewinn von 0,320 CNY je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll China International Travel Service A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,62 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 11,59 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 11,40 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,31 CNY, gegenüber 1,73 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 55,17 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 53,68 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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