Ausblick: China International Travel Service A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

China International Travel Service A wird am 20.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,476 CNY aus. Im letzten Jahr hatte China International Travel Service A einen Gewinn von 0,320 CNY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll China International Travel Service A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,62 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 11,59 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 11,40 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,31 CNY, gegenüber 1,73 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 55,17 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 53,68 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch