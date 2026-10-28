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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: China International Marine Containers Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
China International Marine Containers Group wird am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,197 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte China International Marine Containers Group 0,060 HKD je Aktie erwirtschaftet.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 40,55 Milliarden CNY für China International Marine Containers Group, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 44,77 Milliarden HKD erzielt wurde.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,561 CNY je Aktie, gegenüber 0,030 HKD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 168,59 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 169,55 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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