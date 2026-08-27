China International Capital Corporation Aktie 29119647 / CNE100002359
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27.08.2026 07:01:06
Ausblick: China International Capital präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
China International Capital wird am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,770 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte China International Capital ein EPS von 0,510 HKD je Aktie vermeldet.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 11,03 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 10,40 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,81 CNY aus. Im Vorjahr waren 2,03 HKD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 36,34 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 53,35 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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