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China International Capital Corporation Aktie 29119647 / CNE100002359

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27.08.2026 07:01:06

Ausblick: China International Capital präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

China International Capital Corporation
2.50 EUR 4.17%
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China International Capital wird am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,770 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte China International Capital ein EPS von 0,510 HKD je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 11,03 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 10,40 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,81 CNY aus. Im Vorjahr waren 2,03 HKD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 36,34 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 53,35 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch

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