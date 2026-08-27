China International Capital a Aktie 57637898 / CNE1000048J0
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27.08.2026 07:01:06
Ausblick: China International Capital A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
China International Capital A wird am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,770 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,470 CNY erwirtschaftet worden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 11,03 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 14,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,64 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,81 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,88 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 36,34 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 49,20 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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