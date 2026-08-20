Ausblick: China Fiberglass zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

China Fiberglass wird am 21.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,437 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 82,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,240 CNY erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll China Fiberglass in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,74 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 5,68 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 4,63 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,78 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,820 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 25,57 Milliarden CNY, gegenüber 18,79 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch