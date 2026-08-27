Ausblick: China Eastern Airlines A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

China Eastern Airlines A wird am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,060 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 14,88 Prozent auf 38,39 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte China Eastern Airlines A noch 33,42 Milliarden CNY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,133 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum -0,070 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 163,05 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 139,80 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch