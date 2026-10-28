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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: China COSCO A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
China COSCO A veröffentlicht am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,444 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,620 CNY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 60,16 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 2,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte China COSCO A einen Umsatz von 58,50 Milliarden CNY eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,24 CNY im Vergleich zu 1,99 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 240,76 Milliarden CNY, gegenüber 218,48 Milliarden CNY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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