China Construction Bank Aktie 2291324 / CNE1000002H1
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27.08.2026 07:01:06
Ausblick: China Construction Bank präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
China Construction Bank präsentiert am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,310 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,340 HKD je Aktie vermeldet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 211,38 Milliarden CNY für China Construction Bank, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 382,05 Milliarden HKD erzielt wurde.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,34 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,45 HKD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 795,25 Milliarden CNY, gegenüber 1.470,62 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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