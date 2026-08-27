Ausblick: China Construction Bank A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

China Construction Bank A äussert sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten schätzen, dass China Construction Bank A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,310 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,310 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite soll China Construction Bank A 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 211,38 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 40,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte China Construction Bank A 353,62 Milliarden CNY umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,34 CNY, gegenüber 1,30 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 795,25 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.358,85 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch