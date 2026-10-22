China Coal Energy Aktie 3715378 / CNE100000957
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: China Coal Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
China Coal Energy öffnet am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,410 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 13,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem China Coal Energy 0,360 CNY je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 17,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 42,43 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,15 Milliarden CNY umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,42 CNY je Aktie, gegenüber 1,35 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 159,41 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 147,07 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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