Ausblick: Chimera Investment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Chimera Investment lädt am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,453 USD je Aktie gegenüber -0,270 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 55,14 Prozent auf 103,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Chimera Investment noch 229,8 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,90 USD aus. Im Vorjahr waren 1,72 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 413,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 850,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net