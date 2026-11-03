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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Chime Financial A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Chime Financial A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 18 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,097 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Chime Financial A -0,150 USD je Aktie verloren.
Die Schätzungen von 21 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 702,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 43,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 488,8 Millionen USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,464 USD aus. Im Vorjahr waren -2,660 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 23 Analysten im Durchschnitt 2,77 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,96 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Chime Financial Inc. Regristered Shs -A-
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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