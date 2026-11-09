Ausblick: Chicago Atlantic Real Estate Finance vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Chicago Atlantic Real Estate Finance wird am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,497 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Chicago Atlantic Real Estate Finance noch 0,420 USD je Aktie eingenommen.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 15,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 1,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 15,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,68 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 58,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 62,9 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net