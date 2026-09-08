Ausblick: Chewy A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Chewy A lädt am 09.09.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,178 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Chewy A ein EPS von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 23 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,32 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 6,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Chewy A einen Umsatz von 3,10 Milliarden USD eingefahren.

20 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,775 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,520 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 13,48 Milliarden USD, gegenüber 12,60 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch