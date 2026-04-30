Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
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30.04.2026 17:11:00
Ausblick: Chevron präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Diese Kennzahlen sehen Analysten für die Chevron-Bilanz voraus.
Chevron äussert sich am 01.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
21 Analysten schätzen, dass Chevron für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,973 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,00 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Chevron nach den Prognosen von 11 Analysten 51,86 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 46,25 Milliarden USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 25 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 12,15 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,63 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 228,54 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 184,53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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