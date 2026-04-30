Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’133 0.8%  SPI 18’544 0.8%  Dow 49’413 1.1%  DAX 24’243 1.2%  Euro 0.9170 -0.7%  EStoxx50 5’872 1.0%  Gold 4’619 1.6%  Bitcoin 59’649 -0.5%  Dollar 0.7817 -1.2%  Öl 114.7 -5.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Roche1203204Partners Group2460882Swiss Re12688156NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Chevron präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Halbleiter-Hype am Aktienmarkt: Ist der Zug bei Intel, Infineon, AMD und Micron schon abgefahren?
CRH-Aktie zieht an: Umsatz- und Ergebnisplus zum Jahresauftakt
Wasserstoff-Rally: Plug Power schiesst nach Analysten-Lob hoch - ziehen Nel und ITM nach?
Ausblick: Colgate-Palmolive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Suche...
eToro entdecken

Chevron Aktie 1281709 / US1667641005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bilanz steht an 30.04.2026 17:11:00

Ausblick: Chevron präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausblick: Chevron präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Diese Kennzahlen sehen Analysten für die Chevron-Bilanz voraus.

Chevron
150.02 CHF -0.43%
Kaufen Verkaufen

Chevron äussert sich am 01.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

21 Analysten schätzen, dass Chevron für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,973 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,00 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Chevron nach den Prognosen von 11 Analysten 51,86 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 46,25 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 25 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 12,15 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,63 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 228,54 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 184,53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

KI-Boom treibt Energiebedarf: Microsoft prüft Kraftwerk mit Chevron

Bildquelle: LesPalenik / Shutterstock.com

Nachrichten zu Chevron Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Chevron Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06.01.26 Chevron Outperform RBC Capital Markets
01.11.24 Chevron Outperform RBC Capital Markets
01.11.24 Chevron Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
NEU✅ Cadence Design Systems – US1273871087
NEU✅ Arista Networks – US0404132054
NEU✅ BE Semiconductor – NL0012866412

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check

Inside Trading & Investment

13:00 Julius Bär: 12.24% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Lonza Group AG, Swissquote Group Holding SA, Flughafen Zurich AG
11:55 UBS Logo UBS KeyInvest: Weltraumwirtschaft – Startschuss für das Mega-IPO/Alcon – Interessante Neuemission
09:23 Stimmung droht zu kippen
09:09 Marktüberblick: Ölpreise weiter im Rallymodus
29.04.26 Fokus auf Erträge und Inflation
29.04.26 3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check
28.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Partners Group, Swiss Life
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’618.27 19.60 SIWBGU
Short 13’909.88 13.57 SO2BTU
Short 14’406.00 8.93 SWOBGU
SMI-Kurs: 13’133.40 30.04.2026 16:57:45
Long 12’543.68 19.45 SJQBZU
Long 12’274.66 13.94 SQNBFU
Long 11’749.41 8.96 SIXBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie weit im Plus: Milliardengewinn - Fortsetzung von Aktienrückkäufen - CS-Integration auf gutem Weg
Kone-Aktie fällt: Übernahme von TK Elevator in Milliardendeal - thyssenkrupp-Aktie weit im Plus
Amazon Aktie News: Amazon präsentiert sich am Mittwochabend fester
Aktien von Rheinmetall & RENK: Warum JPMorgan jetzt auf Einstiegschancen setzt
adidas-Aktie mit Kurssprung: Umsatz klettert - Starke Nachfrage in eigenen Verkaufskanälen
Ausblick: PUMA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Lufthansa-Aktie fester: Deutsche Lufthansa erhält erneut "BBB-"-Rating von Scope
Deutsche Bank-Aktie trotzdem tiefer: Gewinnsprung im ersten Quartal
Fed und Tech-Bilanzen im Blickpunkt: US-Börsen zum Handelsende uneinheitlich -- SMI und DAX letztlich tiefer -- Chinas Börsen schliessen im Plus - Nikkei ruht feiertagsbedingt
Overweight-Note für Deutsche Telekom-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/18: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/18. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Aktien Empfehlungen KW 26/18: Analysten raten zum Kauf
Diese Aktien stehen auf den Einkaufslisten der Experten in KW 26/18. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
KW 17: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.