Chengdu Xgimi Technology a Aktie 59826497 / CNE100005D76
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28.08.2026 07:01:06
Ausblick: Chengdu Xgimi Technology A präsentiert Quartalsergebnisse
Chengdu Xgimi Technology A wird am 29.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,100 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,390 CNY je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Chengdu Xgimi Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 744,8 Millionen CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 816,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 8,72 Prozent verringert.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,11 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,13 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,84 Milliarden CNY, gegenüber 3,46 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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