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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Chemplast Sanmar informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Chemplast Sanmar veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,950 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,210 INR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 13,06 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 26,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Chemplast Sanmar einen Umsatz von 10,33 Milliarden INR eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -19,900 INR je Aktie, gegenüber -17,700 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 49,39 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 42,21 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Chemplast Sanmar Ltd Registered Shs 144A Reg S
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07:01
|Ausblick: Chemplast Sanmar informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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05.08.26
|Ausblick: Chemplast Sanmar vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Chemplast Sanmar Ltd Registered Shs 144A Reg S
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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