Chegg Aktie 22152564 / US1630921096
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Chegg präsentiert Quartalsergebnisse
Chegg wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,050 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,330 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 49,5 Millionen USD gegenüber 105,1 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 52,91 Prozent.
Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,100 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,960 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 205,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 376,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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