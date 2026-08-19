Cheffelo AB Registered Shs Aktie 110623617 / SE0015556873
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Cheffelo Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cheffelo Registered wird sich am 20.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
1 Analyst schätzt, dass Cheffelo Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,39 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,34 SEK je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll Cheffelo Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 322,8 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 261,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 23,35 Prozent gesteigert.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,61 SEK, gegenüber 4,47 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,35 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,19 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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