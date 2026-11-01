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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Check Point Software präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Check Point Software wird am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
In Sachen EPS gehen 35 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,48 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Check Point Software noch 3,28 USD je Aktie eingenommen.
32 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 672,1 Millionen USD gegenüber 677,5 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,80 Prozent.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 36 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,44 USD, während im vorherigen Jahr noch 9,62 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 33 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,80 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,73 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Check Point Software Ltd.
Analysen zu Check Point Software Ltd.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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