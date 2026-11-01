Ausblick: Check Point Software präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Check Point Software wird am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 35 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,48 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Check Point Software noch 3,28 USD je Aktie eingenommen.

32 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 672,1 Millionen USD gegenüber 677,5 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,80 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 36 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,44 USD, während im vorherigen Jahr noch 9,62 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 33 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,80 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,73 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net