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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Charter A legt Quartalsergebnis vor
Charter A stellt am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 8,90 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Charter A noch ein Gewinn pro Aktie von 8,34 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Charter A in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,28 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 13,50 Milliarden USD im Vergleich zu 13,67 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 38,98 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 36,21 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 54,19 Milliarden USD, gegenüber 54,77 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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