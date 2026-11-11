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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: CES Energy Solutions veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
CES Energy Solutions stellt am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,315 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 65,79 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,190 CAD je Aktie erzielt worden waren.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 20,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 751,6 Millionen CAD gegenüber 623,2 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,05 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,930 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,91 Milliarden CAD, gegenüber 2,49 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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