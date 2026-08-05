CES Energy Solutions Aktie 37192670 / CA15713J1049
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: CES Energy Solutions vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
CES Energy Solutions präsentiert in der am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,219 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,230 CAD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 650,1 Millionen CAD – ein Plus von 13,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CES Energy Solutions 574,0 Millionen CAD erwirtschaften konnte.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 0,930 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,77 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,49 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.ch
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