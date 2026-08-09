Ceribell Aktie 137950957 / US15678C1027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Ceribell legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ceribell öffnet am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,471 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,380 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 28,68 Prozent auf 27,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,707 USD, gegenüber -1,460 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 114,0 Millionen USD im Vergleich zu 89,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ceribell Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Ceribell legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
26.07.26
|Erste Schätzungen: Ceribell zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.02.26
|Ausblick: Ceribell legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Ceribell Inc Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- US-Handel endet mit Aufschlägen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. An den US-Börsen dominierten die Käufer. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.