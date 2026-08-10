Ausblick: Ceragon Networks mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ceragon Networks wird am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,004 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ceragon Networks -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 82,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ceragon Networks für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 86,5 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,134 USD im Vergleich zu -0,020 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 364,7 Millionen USD, gegenüber 338,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch