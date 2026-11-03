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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Century Plyboards (India) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Century Plyboards (India) stellt am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,47 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 44,19 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,10 INR je Aktie erzielt worden waren.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 16,92 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 22,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,86 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 18,59 INR je Aktie, gegenüber 11,82 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 65,15 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 53,79 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Century Plyboards (India) Ltd Dematerialised
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07:01
|Ausblick: Century Plyboards (India) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: Century Plyboards (India) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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30.07.26
|Ausblick: Century Plyboards (India) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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21.05.26
|Ausblick: Century Plyboards (India) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Century Plyboards (India) Ltd Dematerialised
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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