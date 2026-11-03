Ausblick: Century Plyboards (India) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Century Plyboards (India) stellt am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,47 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 44,19 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,10 INR je Aktie erzielt worden waren.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 16,92 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 22,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,86 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 18,59 INR je Aktie, gegenüber 11,82 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 65,15 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 53,79 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net