Ausblick: Century Casinos gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Century Casinos wird am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,221 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,350 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 159,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 3,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 153,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,733 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -2,040 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 590,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 573,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net