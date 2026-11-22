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22.11.2026 07:01:06
Ausblick: Central Garden Pet zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Central Garden Pet lädt am 23.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,058 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 63,75 Prozent erhöht. Damals waren -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 599,5 Millionen USD aus – eine Minderung von 11,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Central Garden Pet einen Umsatz von 678,2 Millionen USD eingefahren.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,97 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,55 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 3,01 Milliarden USD, gegenüber 3,13 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion Finanzen.net
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