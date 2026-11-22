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22.11.2026 07:01:06
Ausblick: Central Garden Pet stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Central Garden Pet präsentiert am 23.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,058 USD gegenüber -0,160 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 11,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 599,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 678,2 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,97 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,55 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,01 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,13 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion Finanzen.net
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