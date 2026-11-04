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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Cencosud gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Cencosud veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 18,21 CLP je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -5,400 CLP je Aktie erzielt worden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4.118,99 Milliarden CLP – das wäre ein Abschlag von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.141,47 Milliarden CLP umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 123,83 CLP je Aktie, gegenüber 113,40 CLP je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 17.059,08 Milliarden CLP fest. Im Vorjahr waren noch 17.281,70 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Cencosud SA Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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