Cementos Argos Aktie 4630295 / US1512601063
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Cementos Argos zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Cementos Argos präsentiert am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,332 USD je Aktie gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 415,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 35,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 305,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,781 USD, gegenüber 0,500 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,58 Milliarden USD im Vergleich zu 1,27 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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