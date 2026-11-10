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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Cementos Argos öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Cementos Argos wird am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,300 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cementos Argos noch 0,230 USD je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cementos Argos in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,62 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 442,1 Millionen USD im Vergleich zu 341,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,852 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,500 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,70 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,27 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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