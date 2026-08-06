Ausblick: Cello World stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cello World präsentiert in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 3,00 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 9,37 Prozent verringert. Damals waren 3,31 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cello World in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,57 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 5,85 Milliarden INR im Vergleich zu 5,29 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,15 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 14,70 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 25,98 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 23,17 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch