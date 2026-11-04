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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Cello World gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Cello World stellt am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 3,90 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cello World noch ein Gewinn pro Aktie von 3,87 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 6,41 Milliarden INR gegenüber 5,87 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 16,90 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 14,70 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 25,44 Milliarden INR, gegenüber 23,17 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Cello World Limited Registered Shs 144A Reg S
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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