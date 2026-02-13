Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’530 -0.1%  SPI 18’674 -0.1%  Dow 49’452 -1.3%  DAX 24’853 0.0%  Euro 0.9133 0.0%  EStoxx50 6’011 -0.4%  Gold 4’962 0.8%  Bitcoin 51’078 0.3%  Dollar 0.7700 0.1%  Öl 67.3 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Lonza1384101Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Krypto-Investor Dan Tapiero über-bullish: So hoch kann der BTC 2026 steigen und das ist für Stablecoins drin
Ausblick: Moderna öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Coinbase mit enttäuschendem Quartal - Aktie steigt leicht
Rivian-Aktie reagiert mit Kurssprung auf besser als erwartete Erlöse
Airbnb-Aktie legt zu: Gewinn enttäuscht - Erlöse überzeugend
Suche...

Cello World Aktie 130629182 / INE0LMW01024

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.02.2026 07:01:06

Ausblick: Cello World gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cello World
508.35 INR -0.52%
Kaufen Verkaufen

Cello World wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 3,70 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 7,27 Prozent verringert. Damals waren 3,99 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,84 Prozent auf 6,06 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Cello World noch 5,57 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,54 INR im Vergleich zu 15,50 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 23,94 Milliarden INR, gegenüber 21,30 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch

Analysen zu Cello World Limited Registered Shs 144A Reg S

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Ausgabe von BX Swiss TV sprechen David Kunz und Tim Schäfer über ein besonders spannendes Thema für langfristige Anleger: Dividendenkönige – also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jährlich steigern!

Was erwartet euch in dieser Folge?
✔️ Definition: Was macht eine Aktie zum Dividendenkönig?
✔️ Stabile Klassiker wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive
✔️ Kontroverse Top-Performer wie Altria – die „beste Aktie der letzten 100 Jahre“
✔️ Unbekannter Star: Federal Realty Investment Trust
✔️ Target – ein Dividendenkönig in der Krise
✔️ Chancen in der Schwäche: Value-Investing bei Qualitätsaktien

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Inside Trading & Investment

12.02.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf COSMO Pharmaceuticals NV
12.02.26
12.02.26 Marktüberblick: Siemens Energy springt nach Zahlen
12.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: weekly-hits: Regenerative Energie - Voll im Wind / Swiss Life Holding - Personalrochade
12.02.26 SMI könnte Rekordfahrt fortsetzen
12.02.26 Europa mit Rückenwind
10.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Swiss Re, UBS, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 13’529.92 12.02.2026 17:31:26
Long 12’034.51 13.55 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Overweight für Heidelberg Materials-Aktie nach Barclays Capital-Analyse
Nach dem Absturz: Gold, Silber und Bitcoin als Einstiegschance?
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall reagiert am Nachmittag positiv
BioNTech-Aktie überzeugt 2026 bislang - Analysten erwarten zusätzliche Impulse
Netflix Aktie News: Netflix am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester
Sanofi-Aktie in Rot: Scheidende Merck-Chefin wechselt an die Spitze des Pharmakonzerns
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Nachmittag leichter
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Donnerstagmittag
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend in Rot

Top-Rankings

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
07:04 GNW-News: SIKA ÜBERNIMMT AKKIM: EIN WICHTIGER SCHRITT ZUR BESCHLEUNIGUNG DER WELTWEITEN EXPANSION IM BEREICH KLEB- UND DICHTSTOFFE
06:45 DAX-FLASH: Leichte Gewinne erwartet vor US-Inflationsdaten
06:43 Streeck für Verbot süßer Aromen in E-Zigaretten
06:41 Sicherheitsgipfel Bahn: NRW stellt Forderungen an den Bund
06:40 Branche diskutiert über mehr Sicherheit für Zugbegleiter
06:40 Jeder Vierte kennt Unsicherheitsgefühl in Bus und Bahn
06:34 ROUNDUP: Willkommen in der neuen Welt der Großmächte
06:33 AfD-Politiker Lucassen: Europa aus 'Verzwergung befreien'
06:32 Nach Angriffen im Iran: USA bestellen weitere Bunkerbrecher
06:32 Umfrage: Jeder zweite Deutsche sieht USA eher als Gegner