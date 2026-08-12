Cellectar Biosciences Aktie 146348258 / US15117F8804
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Cellectar Biosciences legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Cellectar Biosciences wird am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,520 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,390 USD je Aktie erzielt worden.
Cellectar Biosciences soll in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt haben. Davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus und liegen damit genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD erzielt hatte.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,170 USD, gegenüber -8,350 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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