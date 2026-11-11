Ausblick: Cellebrite DI stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cellebrite DI wird sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,094 USD. Dies würde einem Zuwachs von 17,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Cellebrite DI 0,080 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 15,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 145,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 126,0 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,276 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,310 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 556,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 475,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net