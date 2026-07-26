Celestica Aktie 134408382 / CA15101Q2071
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26.07.2026 07:01:06
Ausblick: Celestica informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Celestica veröffentlicht am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
17 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,20 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Celestica einen Gewinn von 2,52 CAD je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Celestica in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,28 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 6,10 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,01 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 14,26 CAD, gegenüber 10,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 26,68 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,31 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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