Celcuity Aktie 38077877 / US15102K1007
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Celcuity stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Celcuity präsentiert in der am 13.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
11 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,165 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,040 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal soll Celcuity mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.
Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -4,215 USD, gegenüber -3,790 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 39,9 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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