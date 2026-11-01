Ausblick: Celanese zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Celanese wird am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,56 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Celanese ein EPS von -12,390 USD je Aktie vermeldet.

14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent auf 2,62 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,02 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -10,640 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 10,04 Milliarden USD, gegenüber 9,54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net