Ausblick: Ceco Environmental informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ceco Environmental wird am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,593 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1382,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,040 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Ceco Environmental im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 399,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 197,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 102,25 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,30 USD, gegenüber 1,37 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,34 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 774,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net