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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: CE Info Systems zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
CE Info Systems wird am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass CE Info Systems im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,95 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,32 INR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 22,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,39 Milliarden INR gegenüber 1,14 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 33,33 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 24,56 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,01 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,74 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu C.E. Info Systems Limited Registered Shs
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|Ausblick: CE Info Systems zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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03.08.26
|Ausblick: CE Info Systems stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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Analysen zu C.E. Info Systems Limited Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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