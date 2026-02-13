Ausblick: CE Info Systems veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

CE Info Systems präsentiert in der am 13.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,59 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CE Info Systems noch 5,96 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll CE Info Systems im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 2,31 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 31,07 INR, während im vorherigen Jahr noch 27,05 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,66 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,63 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.ch