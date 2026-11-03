Ausblick: CDW verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CDW wird am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,98 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD erwirtschaftet worden.

CDW soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,19 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,98 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 8,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 24,30 Milliarden USD, gegenüber 22,42 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net