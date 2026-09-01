CD Projekt RED Aktie 1352109 / PLOPTTC00011
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01.09.2026 07:01:06
Ausblick: CD Projekt RED verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
CD Projekt RED wird am 02.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,750 PLN aus. Im letzten Jahr hatte CD Projekt RED einen Gewinn von 0,690 PLN je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal soll CD Projekt RED nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 190,3 Millionen PLN umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 12,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 216,7 Millionen PLN umgesetzt worden.
13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,11 PLN je Aktie aus. Im Vorjahr waren 5,95 PLN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 816,5 Millionen PLN, gegenüber 867,0 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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