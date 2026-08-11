Ausblick: CCL Industries A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CCL Industries A wird am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass CCL Industries A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,21 CAD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,03 Milliarden CAD – ein Plus von 4,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CCL Industries A 1,93 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,97 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,59 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 8,09 Milliarden CAD, gegenüber 7,66 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch