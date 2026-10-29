|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
29.10.2026 07:01:06
Ausblick: CBOE legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
CBOE wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
16 Analysten schätzen im Schnitt, dass CBOE im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,43 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,85 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll CBOE mit einem Umsatz von insgesamt 708,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 37,91 Prozent verringert.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 14,09 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 10,42 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,88 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,71 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu CBOE Holdings Inc
|
29.10.26
|Ausblick: CBOE legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.26
|Erste Schätzungen: CBOE legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
19.08.26
|Optionsstrategie-ETFs im Check: Covered Call, Buy-Write & Cash-Secured Put (finanzen.net)
|
30.07.26
|Ausblick: CBOE präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: CBOE präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.05.26
|S&P 500-Papier CBOE-Aktie: Über diese Dividende können sich CBOE-Aktionäre freuen (finanzen.ch)
|
30.04.26
|Ausblick: CBOE präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu CBOE Holdings Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI etwas fester -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigt sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgibt. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.