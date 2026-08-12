Ausblick: cbdMD legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

cbdMD wird am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,030 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei cbdMD noch ein Verlust pro Aktie von -0,210 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 23,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 5,7 Millionen USD gegenüber 4,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -0,190 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 22,2 Millionen USD, gegenüber 19,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch