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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: CAVA Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
CAVA Group öffnet am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 25 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,119 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei CAVA Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 USD in den Büchern gestanden.
23 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 358,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 22,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 292,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 26 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,543 USD je Aktie, gegenüber 0,540 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 25 Analysten durchschnittlich auf 1,50 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu CAVA Group Inc Registered Shs
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07:01
|Ausblick: CAVA Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: CAVA Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu CAVA Group Inc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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